Woof (WOOF) Informacije Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide. Službena web stranica: https://www.woofai.co/ Kupi WOOF odmah!

Woof (WOOF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Woof (WOOF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 358.79K $ 358.79K $ 358.79K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 474.43M $ 474.43M $ 474.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 756.25K $ 756.25K $ 756.25K Povijesni maksimum: $ 0.01513324 $ 0.01513324 $ 0.01513324 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00075625 $ 0.00075625 $ 0.00075625 Saznajte više o cijeni Woof (WOOF)

Woof (WOOF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Woof (WOOF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOOF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOOF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOOF tokena, istražite WOOF cijenu tokena uživo!

