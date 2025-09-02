Više o WOOF

WOOF Informacije o cijeni

WOOF Službena web stranica

WOOF Tokenomija

WOOF Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Woof Logotip

Woof Cijena (WOOF)

Neuvršten

1 WOOF u USD cijena uživo:

$0.0009613
$0.0009613$0.0009613
-12.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Woof (WOOF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:05:05 (UTC+8)

Woof (WOOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0.0010974
$ 0.0010974$ 0.0010974
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010974
$ 0.0010974$ 0.0010974

$ 0.01513324
$ 0.01513324$ 0.01513324

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

-12.27%

+14.12%

+14.12%

Woof (WOOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.0010974, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOF je $ 0.01513324, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOF se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, -12.27% u posljednjih 24 sata i +14.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woof (WOOF)

$ 456.07K
$ 456.07K$ 456.07K

--
----

$ 961.30K
$ 961.30K$ 961.30K

474.43M
474.43M 474.43M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Woof je $ 456.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOF je 474.43M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 961.30K.

Woof (WOOF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Woof u USD iznosila je $ -0.000134505619763747.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Woof u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Woof u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Woof u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000134505619763747-12.27%
30 dana$ 0+100.65%
60 dana$ 0+88.99%
90 dana$ 0--

Što je Woof (WOOF)

Woof is building at the cross section of Gaming x AI x Culture. Woof will transform how users interact with the crypto gaming space. It harnesses a robust three-year proprietary dataset, ranging from detailed game reports and qualitative analyses to builder insights and degen analysis. It fuses that data with real-time on-chain data from GamesLab Analytics. The platform uses a bespoke AI model to deliver actionable insights, personalized notifications, and market alerts through its WoofXBT engine and companion app, empowering gamers, investors, and industry participants to confidently navigate the fast-paced world of crypto gaming. Woof aims to make Crypto Gaming fun again. Hosting live in-person events such as WolvesDEN and CreatorDEN, spreading crypto gaming culture worldwide.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Woof (WOOF)

Službena web-stranica

Woof Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Woof (WOOF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Woof (WOOF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Woof.

Provjerite Woof predviđanje cijene sada!

WOOF u lokalnim valutama

Woof (WOOF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Woof (WOOF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOOF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Woof (WOOF)

Koliko Woof (WOOF) vrijedi danas?
Cijena WOOF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOOF u USD?
Trenutačna cijena WOOF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Woof?
Tržišna kapitalizacija za WOOF je $ 456.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOOF?
Količina u optjecaju za WOOF je 474.43M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOOF?
WOOF je postigao ATH cijenu od 0.01513324 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOOF?
WOOF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOOF?
24-satni obujam trgovanja za WOOF je -- USD.
Hoće li WOOF još narasti ove godine?
WOOF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOOF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:05:05 (UTC+8)

Woof (WOOF) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.