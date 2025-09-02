Woof (WOOF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.0010974 $ 0.0010974 $ 0.0010974 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.0010974$ 0.0010974 $ 0.0010974 Najviša cijena ikada $ 0.01513324$ 0.01513324 $ 0.01513324 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) -12.27% Promjena cijene (7D) +14.12% Promjena cijene (7D) +14.12%

Woof (WOOF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOOFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.0010974, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOOF je $ 0.01513324, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOOF se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, -12.27% u posljednjih 24 sata i +14.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woof (WOOF)

Tržišna kapitalizacija $ 456.07K$ 456.07K $ 456.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 961.30K$ 961.30K $ 961.30K Količina u optjecaju 474.43M 474.43M 474.43M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Woof je $ 456.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOOF je 474.43M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 961.30K.