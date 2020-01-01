WONG (WONG) Tokenomika
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy.
This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space.
More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success.
If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
WONG (WONG) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WONG (WONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
WONG (WONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike WONG (WONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WONG tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WONG tokena, istražite WONG cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.