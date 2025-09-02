WONG (WONG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00030189 $ 0.00030189 $ 0.00030189 24-satna najniža cijena $ 0.00035491 $ 0.00035491 $ 0.00035491 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00030189$ 0.00030189 $ 0.00030189 24-satna najviša cijena $ 0.00035491$ 0.00035491 $ 0.00035491 Najviša cijena ikada $ 0.00911235$ 0.00911235 $ 0.00911235 Najniža cijena $ 0.00016939$ 0.00016939 $ 0.00016939 Promjena cijene (1H) +2.01% Promjena cijene (1D) -10.81% Promjena cijene (7D) +15.59% Promjena cijene (7D) +15.59%

WONG (WONG) cijena u stvarnom vremenu je $0.0003154. Tijekom protekla 24 sata, WONGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00030189 i najviše cijene $ 0.00035491, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WONG je $ 0.00911235, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00016939.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WONG se promijenio za +2.01% u posljednjih sat vremena, -10.81% u posljednjih 24 sata i +15.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WONG (WONG)

Tržišna kapitalizacija $ 315.40K$ 315.40K $ 315.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 315.40K$ 315.40K $ 315.40K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WONG je $ 315.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WONG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 315.40K.