Wonderland TIME Cijena danas

Trenutačna cijena Wonderland TIME (TIME) danas je $ 0.02136345, s promjenom od 0.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TIME u USD je $ 0.02136345 po TIME.

Wonderland TIME trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,232.56, s količinom u optjecaju od 900.26K TIME. Tijekom posljednja 24 sata, TIME trgovao je između $ 0.02053741 (niska) i $ 0.02157267 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 10,063.72, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00017233.

U kratkoročnim performansama, TIME se kretao -0.34% u posljednjem satu i -14.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wonderland TIME (TIME)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wonderland TIME je $ 19.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIME je 900.26K, s ukupnom količinom od 51970826.48851775. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.11M.