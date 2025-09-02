Wonder Sites (WONDER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00256663$ 0.00256663 $ 0.00256663 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) +14.51% Promjena cijene (7D) +7.87% Promjena cijene (7D) +7.87%

Wonder Sites (WONDER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WONDERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WONDER je $ 0.00256663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WONDER se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +14.51% u posljednjih 24 sata i +7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wonder Sites (WONDER)

Tržišna kapitalizacija $ 252.54K$ 252.54K $ 252.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.54K$ 252.54K $ 252.54K Količina u optjecaju 972.08M 972.08M 972.08M Ukupna količina 972,083,140.9007283 972,083,140.9007283 972,083,140.9007283

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wonder Sites je $ 252.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WONDER je 972.08M, s ukupnom količinom od 972083140.9007283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.54K.