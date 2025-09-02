Više o WONDER

WONDER Informacije o cijeni

WONDER Službena web stranica

WONDER Tokenomija

WONDER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wonder Sites Logotip

Wonder Sites Cijena (WONDER)

Neuvršten

1 WONDER u USD cijena uživo:

$0.00025979
$0.00025979$0.00025979
+14.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wonder Sites (WONDER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:45:20 (UTC+8)

Wonder Sites (WONDER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00256663
$ 0.00256663$ 0.00256663

$ 0
$ 0$ 0

-1.16%

+14.51%

+7.87%

+7.87%

Wonder Sites (WONDER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WONDERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WONDER je $ 0.00256663, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WONDER se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, +14.51% u posljednjih 24 sata i +7.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wonder Sites (WONDER)

$ 252.54K
$ 252.54K$ 252.54K

--
----

$ 252.54K
$ 252.54K$ 252.54K

972.08M
972.08M 972.08M

972,083,140.9007283
972,083,140.9007283 972,083,140.9007283

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wonder Sites je $ 252.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WONDER je 972.08M, s ukupnom količinom od 972083140.9007283. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.54K.

Wonder Sites (WONDER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wonder Sites u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wonder Sites u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wonder Sites u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wonder Sites u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+14.51%
30 dana$ 0-1.11%
60 dana$ 0-43.32%
90 dana$ 0--

Što je Wonder Sites (WONDER)

$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wonder Sites (WONDER)

Službena web-stranica

Wonder Sites Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wonder Sites (WONDER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wonder Sites (WONDER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wonder Sites.

Provjerite Wonder Sites predviđanje cijene sada!

WONDER u lokalnim valutama

Wonder Sites (WONDER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wonder Sites (WONDER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WONDER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wonder Sites (WONDER)

Koliko Wonder Sites (WONDER) vrijedi danas?
Cijena WONDER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WONDER u USD?
Trenutačna cijena WONDER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wonder Sites?
Tržišna kapitalizacija za WONDER je $ 252.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WONDER?
Količina u optjecaju za WONDER je 972.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WONDER?
WONDER je postigao ATH cijenu od 0.00256663 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WONDER?
WONDER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WONDER?
24-satni obujam trgovanja za WONDER je -- USD.
Hoće li WONDER još narasti ove godine?
WONDER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WONDER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:45:20 (UTC+8)

Wonder Sites (WONDER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.