Womo Cijena danas

Trenutačna cijena Womo (WM) danas je $ 0.222101, s promjenom od 2.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WM u USD je $ 0.222101 po WM.

Womo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 221,781, s količinom u optjecaju od 1.00M WM. Tijekom posljednja 24 sata, WM trgovao je između $ 0.216298 (niska) i $ 0.229684 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.694689, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00058856.

U kratkoročnim performansama, WM se kretao -0.07% u posljednjem satu i -29.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Womo (WM)

Tržišna kapitalizacija $ 221.78K$ 221.78K $ 221.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 221.78K$ 221.78K $ 221.78K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482 1,000,077.480174482

Trenutačna tržišna kapitalizacija Womo je $ 221.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WM je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000077.480174482. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 221.78K.