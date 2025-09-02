Wombat (WOMBAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.0160622 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +3.19% Promjena cijene (7D) -30.11%

Wombat (WOMBAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOMBATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOMBAT je $ 0.0160622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOMBAT se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +3.19% u posljednjih 24 sata i -30.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wombat (WOMBAT)

Tržišna kapitalizacija $ 157.28K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 490.78K Količina u optjecaju 3.20B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wombat je $ 157.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOMBAT je 3.20B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.78K.