Wombat (WOMBAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOMBATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOMBAT je $ 0.0160622, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOMBAT se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +3.19% u posljednjih 24 sata i -30.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wombat je $ 157.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOMBAT je 3.20B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.78K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wombat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wombat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wombat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wombat u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+3.19%
|30 dana
|$ 0
|-10.91%
|60 dana
|$ 0
|-38.74%
|90 dana
|$ 0
|--
Wombat is a Web 3 Gaming Platform and is the only app a gamer needs to discover & play high-quality Web 3 games and to access & interact with NFTs on all major blockchains. Wombat empowers gamers to participate in the virtual economy, monetize playing time & achievements and adds a social dimension to gaming NFTs ownership The overall goal for the Wombat Web 3 Gaming Platform is to become a social gaming experience ("The Wombatverse") based upon NFTs. In this Wombatverse, users can act and react to NFTs they or their friends own and transact with, customize their avatars and their apps and share their own gaming successes and adventures with the outside world. There are 3.2B gamers in the Web 2 world. With the rise of interest in play-to-earn games, there is still a lack of easy onboarding and game discovery solutions for everyday players. Wombat brings millions of gamers from Web 2 into Web 3 by offering the smoothest experience at the nexus of both worlds.
