Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Woman Yelling At Cat (WYAC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Woman Yelling At Cat (WYAC) Informacije The Official “WOMAN YELLING AT CAT” meme coin launched by Taylor Armstrong. Službena web stranica: https://wyac.world/ Kupi WYAC odmah!

Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Woman Yelling At Cat (WYAC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M Količina u optjecaju: $ 989.96M $ 989.96M $ 989.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Povijesni maksimum: $ 0.057973 $ 0.057973 $ 0.057973 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00148268 $ 0.00148268 $ 0.00148268 Saznajte više o cijeni Woman Yelling At Cat (WYAC)

Woman Yelling At Cat (WYAC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Woman Yelling At Cat (WYAC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WYAC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WYAC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WYAC tokena, istražite WYAC cijenu tokena uživo!

WYAC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WYAC? Naša WYAC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WYAC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!