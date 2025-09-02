Woman Yelling At Cat (WYAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00130701 $ 0.00130701 $ 0.00130701 24-satna najniža cijena $ 0.00146774 $ 0.00146774 $ 0.00146774 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00130701$ 0.00130701 $ 0.00130701 24-satna najviša cijena $ 0.00146774$ 0.00146774 $ 0.00146774 Najviša cijena ikada $ 0.057973$ 0.057973 $ 0.057973 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.53% Promjena cijene (1D) -3.24% Promjena cijene (7D) +3.68% Promjena cijene (7D) +3.68%

Woman Yelling At Cat (WYAC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141032. Tijekom protekla 24 sata, WYACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00130701 i najviše cijene $ 0.00146774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WYAC je $ 0.057973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WYAC se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, -3.24% u posljednjih 24 sata i +3.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Woman Yelling At Cat (WYAC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 989.96M 989.96M 989.96M Ukupna količina 989,956,881.835464 989,956,881.835464 989,956,881.835464

Trenutačna tržišna kapitalizacija Woman Yelling At Cat je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WYAC je 989.96M, s ukupnom količinom od 989956881.835464. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.