Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wolf of Wall Street ($WOLF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wolf of Wall Street ($WOLF) Informacije $WOLF is the unofficial crypto fan club for the iconic film, The Wolf of Wall Street. The project was made to celebrate the hilarious memes and inspirational themes from this iconic film based on the wild life of Jordan Belfort. So the project has the potential for a natural fan base from the start. We have a robust roadmap for the $WOLF which includes staking and NFTs. We just had developed, and launched, a $WOLF telegram Tipbot. Our community can use it how they like to send & receive $WOLF to anyone on telegram just by tipping their tg handle (without any tipping fees!). This brings real utility to the project. At Stratton Oakmont 2.0 (modeled after the Wolf’s real life boiler room), our objective is to help each other get rich, by sharing alpha and trading strategies. Participants may be rewarded for sharing good information with the community, by being tipped in $WOLF tokens in the channel. Službena web stranica: https://wolfofwallstreeteth.com/ Kupi $WOLF odmah!

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wolf of Wall Street ($WOLF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 873.42M $ 873.42M $ 873.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Povijesni maksimum: $ 0.01819523 $ 0.01819523 $ 0.01819523 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00200207 $ 0.00200207 $ 0.00200207 Saznajte više o cijeni Wolf of Wall Street ($WOLF)

Wolf of Wall Street ($WOLF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wolf of Wall Street ($WOLF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $WOLF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $WOLF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $WOLF tokena, istražite $WOLF cijenu tokena uživo!

$WOLF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $WOLF? Naša $WOLF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $WOLF predviđanje cijene tokena odmah!

