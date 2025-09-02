Wolf of Wall Street ($WOLF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00193129 $ 0.00193129 $ 0.00193129 24-satna najniža cijena $ 0.00219808 $ 0.00219808 $ 0.00219808 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00193129$ 0.00193129 $ 0.00193129 24-satna najviša cijena $ 0.00219808$ 0.00219808 $ 0.00219808 Najviša cijena ikada $ 0.01819523$ 0.01819523 $ 0.01819523 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.05% Promjena cijene (1D) -9.02% Promjena cijene (7D) -9.07% Promjena cijene (7D) -9.07%

Wolf of Wall Street ($WOLF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00199583. Tijekom protekla 24 sata, $WOLFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00193129 i najviše cijene $ 0.00219808, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $WOLF je $ 0.01819523, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $WOLF se promijenio za -0.05% u posljednjih sat vremena, -9.02% u posljednjih 24 sata i -9.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wolf of Wall Street ($WOLF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju 873.42M 873.42M 873.42M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wolf of Wall Street je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $WOLF je 873.42M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.00M.