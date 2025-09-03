Wolf Of Solana (WOS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00436448$ 0.00436448 $ 0.00436448 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.66% Promjena cijene (7D) +1.66%

Wolf Of Solana (WOS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WOStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOS je $ 0.00436448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wolf Of Solana (WOS)

Tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Količina u optjecaju 858.62M 858.62M 858.62M Ukupna količina 858,622,054.817999 858,622,054.817999 858,622,054.817999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wolf Of Solana je $ 14.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOS je 858.62M, s ukupnom količinom od 858622054.817999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.25K.