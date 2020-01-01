Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wolf of Dumb Street (WODS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wolf of Dumb Street (WODS) Informacije Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets. Službena web stranica: https://wods.fun

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wolf of Dumb Street (WODS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Ukupna količina: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M Količina u optjecaju: $ 957.28M $ 957.28M $ 957.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 17.33K $ 17.33K $ 17.33K Povijesni maksimum: $ 0.00056979 $ 0.00056979 $ 0.00056979 Povijesni minimum: $ 0.00001146 $ 0.00001146 $ 0.00001146 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Wolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wolf of Dumb Street (WODS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WODS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WODS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WODS tokena, istražite WODS cijenu tokena uživo!

WODS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WODS? Naša WODS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WODS predviđanje cijene tokena odmah!

