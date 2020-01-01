Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wolf of Dumb Street (WODS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Wolf of Dumb Street (WODS) Informacije

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination.

In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

Službena web stranica:
https://wods.fun

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wolf of Dumb Street (WODS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K
Ukupna količina:
$ 957.28M
$ 957.28M$ 957.28M
Količina u optjecaju:
$ 957.28M
$ 957.28M$ 957.28M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 17.33K
$ 17.33K$ 17.33K
Povijesni maksimum:
$ 0.00056979
$ 0.00056979$ 0.00056979
Povijesni minimum:
$ 0.00001146
$ 0.00001146$ 0.00001146
Trenutna cijena:
$ 0
$ 0$ 0

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wolf of Dumb Street (WODS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WODS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WODS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WODS tokena, istražite WODS cijenu tokena uživo!

WODS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WODS? Naša WODS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.