Wolf of Dumb Street Logotip

Wolf of Dumb Street Cijena (WODS)

Neuvršten

1 WODS u USD cijena uživo:

--
----
-5.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wolf of Dumb Street (WODS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:20:07 (UTC+8)

Wolf of Dumb Street (WODS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-5.38%

-30.59%

-30.59%

Wolf of Dumb Street (WODS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WODStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WODS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WODS se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -5.38% u posljednjih 24 sata i -30.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wolf of Dumb Street (WODS)

$ 16.34K
$ 16.34K$ 16.34K

--
----

$ 16.34K
$ 16.34K$ 16.34K

957.28M
957.28M 957.28M

957,278,221.8296238
957,278,221.8296238 957,278,221.8296238

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wolf of Dumb Street je $ 16.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WODS je 957.28M, s ukupnom količinom od 957278221.8296238. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.34K.

Wolf of Dumb Street (WODS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wolf of Dumb Street u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wolf of Dumb Street u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wolf of Dumb Street u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wolf of Dumb Street u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.38%
30 dana$ 0-49.67%
60 dana$ 0-15.65%
90 dana$ 0--

Što je Wolf of Dumb Street (WODS)

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

Resurs Wolf of Dumb Street (WODS)

Službena web-stranica

Wolf of Dumb Street Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wolf of Dumb Street (WODS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wolf of Dumb Street (WODS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wolf of Dumb Street.

Provjerite Wolf of Dumb Street predviđanje cijene sada!

WODS u lokalnim valutama

Wolf of Dumb Street (WODS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wolf of Dumb Street (WODS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WODS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wolf of Dumb Street (WODS)

Koliko Wolf of Dumb Street (WODS) vrijedi danas?
Cijena WODS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WODS u USD?
Trenutačna cijena WODS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wolf of Dumb Street?
Tržišna kapitalizacija za WODS je $ 16.34K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WODS?
Količina u optjecaju za WODS je 957.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WODS?
WODS je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WODS?
WODS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WODS?
24-satni obujam trgovanja za WODS je -- USD.
Hoće li WODS još narasti ove godine?
WODS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WODS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.