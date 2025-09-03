Više o WOKIE

Wokie Plumpkin by Virtuals Logotip

Wokie Plumpkin by Virtuals Cijena (WOKIE)

Neuvršten

1 WOKIE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:40:26 (UTC+8)

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00159424
$ 0.00159424$ 0.00159424

$ 0.00003321
$ 0.00003321$ 0.00003321

--

--

+4.55%

+4.55%

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00005417. Tijekom protekla 24 sata, WOKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WOKIE je $ 0.00159424, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003321.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WOKIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

--
----

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

998.88M
998.88M 998.88M

998,877,285.821977
998,877,285.821977 998,877,285.821977

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wokie Plumpkin by Virtuals je $ 54.11K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WOKIE je 998.88M, s ukupnom količinom od 998877285.821977. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.11K.

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wokie Plumpkin by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wokie Plumpkin by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000094411.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wokie Plumpkin by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0000164646.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wokie Plumpkin by Virtuals u USD iznosila je $ -0.00005164038949220496.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000094411-17.42%
60 dana$ -0.0000164646-30.39%
90 dana$ -0.00005164038949220496-48.80%

Što je Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

Službena web-stranica

Wokie Plumpkin by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wokie Plumpkin by Virtuals.

Provjerite Wokie Plumpkin by Virtuals predviđanje cijene sada!

WOKIE u lokalnim valutama

Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WOKIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE)

Koliko Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) vrijedi danas?
Cijena WOKIE uživo u USD je 0.00005417 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WOKIE u USD?
Trenutačna cijena WOKIE u USD je $ 0.00005417. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wokie Plumpkin by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za WOKIE je $ 54.11K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WOKIE?
Količina u optjecaju za WOKIE je 998.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WOKIE?
WOKIE je postigao ATH cijenu od 0.00159424 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WOKIE?
WOKIE je vidio ATL cijenu od 0.00003321 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WOKIE?
24-satni obujam trgovanja za WOKIE je -- USD.
Hoće li WOKIE još narasti ove godine?
WOKIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WOKIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wokie Plumpkin by Virtuals (WOKIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.