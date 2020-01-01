Woke Chain (GOWOKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Woke Chain (GOWOKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Woke Chain (GOWOKE) Informacije Woke Chain is not just a cryptocurrency, it's a movement. The perfect blend of satire, humor, and financial opportunity. With a supply of 823,900,000... $GOWOKE is about ensuring inclusivity and everyone getting their fair share, while leveraging the speed and power of Solana Blockchain to create the best user experience. All social media content and works related to Woke Chain are a parody and should be viewed as such. Službena web stranica: https://wokechain.fun/

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Woke Chain (GOWOKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 84.48K $ 84.48K $ 84.48K Ukupna količina: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M Količina u optjecaju: $ 823.95M $ 823.95M $ 823.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 84.48K $ 84.48K $ 84.48K Povijesni maksimum: $ 0.00140247 $ 0.00140247 $ 0.00140247 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00010253 $ 0.00010253 $ 0.00010253 Saznajte više o cijeni Woke Chain (GOWOKE)

Woke Chain (GOWOKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Woke Chain (GOWOKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOWOKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOWOKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

