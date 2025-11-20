Woffle Cijena danas

Trenutačna cijena Woffle (WOF) danas je --, s promjenom od 2.84% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WOF u USD je -- po WOF.

Woffle trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 40,928, s količinom u optjecaju od 999.95M WOF. Tijekom posljednja 24 sata, WOF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00244579, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WOF se kretao -0.43% u posljednjem satu i -19.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Woffle (WOF)

Tržišna kapitalizacija $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.93K$ 40.93K $ 40.93K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,946,755.065399 999,946,755.065399 999,946,755.065399

