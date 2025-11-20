WLF TOKEN Cijena danas

Trenutačna cijena WLF TOKEN (WLF) danas je $ 0.0012617, s promjenom od 2.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WLF u USD je $ 0.0012617 po WLF.

WLF TOKEN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,612,438, s količinom u optjecaju od 2.86B WLF. Tijekom posljednja 24 sata, WLF trgovao je između $ 0.00121591 (niska) i $ 0.00129116 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0021434, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, WLF se kretao -0.08% u posljednjem satu i -2.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WLF TOKEN (WLF)

Tržišna kapitalizacija $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.23M$ 25.23M $ 25.23M Količina u optjecaju 2.86B 2.86B 2.86B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

