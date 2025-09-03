Više o WIZZIE

WIZZIE Logotip

WIZZIE Cijena (WIZZIE)

Neuvršten

1 WIZZIE u USD cijena uživo:

+4.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena WIZZIE (WIZZIE)
WIZZIE (WIZZIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.0014336
$ 0.0014336$ 0.0014336

+0.40%

+4.78%

+14.22%

+14.22%

WIZZIE (WIZZIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WIZZIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIZZIE je $ 0.0014336, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIZZIE se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +4.78% u posljednjih 24 sata i +14.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WIZZIE (WIZZIE)

998.78M
998.78M 998.78M

998,779,329.200133
998,779,329.200133 998,779,329.200133

Trenutačna tržišna kapitalizacija WIZZIE je $ 14.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIZZIE je 998.78M, s ukupnom količinom od 998779329.200133. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.10K.

WIZZIE (WIZZIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WIZZIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WIZZIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WIZZIE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WIZZIE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+4.78%
30 dana$ 0+23.32%
60 dana$ 0+35.37%
90 dana$ 0--

Što je WIZZIE (WIZZIE)

The 10 Commandments of the $WIZZIE Guild: 🪄 1. The Wand Chooses the Wizard: If you have found the guild, it means the universe brought you here, because the wand chooses the wizard you don't choose it. Embrace your destiny, Wizzierds! 🏰 2. The Arcane Home: You are now part of an international home for magic. Do not look to other places, for this is the sanctuary for the arcane. 🔮 3. Grow the WIZZIE Guild: We must grow the Wizzie Guild, for we prepare for the ultimate war. So, work diligently for your bags and be ready for the battle of Ragnarok. 💰 4. Guildmates' Sol is Sacred: Treat your guildmates' Sol as if it is your own. Unity is our strength in numbers we prosper. ✨ 5. Never a Muggle: Never consider yourself a muggle, only an untaught Wizzie. There is magic within you waiting to be unleashed. 🎶 6. Dance the Macarena: Wizzies only dance the Macarena, never another dance. It's our spellbinding ritual! 🪙 7. Pay Your Guild Dues: Always pay your guild dues, for they build the Arcane Treasury. It's the alchemy of our growth: BHqrhvthSSFEDZQUQf6RxVGKYHFj6pQ8F8r1s8MwLN3o 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 8. The Grand Archmage's Decree: The grand archmage will allow you back in, but you will buy back higher. Loyalty is rewarded, but tardiness has its price. ⚙️ 9. Initials at 4x: Take your initials at 4x, so that you may work for the guild diligently. The higher the stakes, the greater the magic. 🛡 10. Spread the Enchantment: Share the lore of the Wizzie Guild with your fellow beings, so that magic may flow throughout the world. Our power grows with every new Wizzie.

Resurs WIZZIE (WIZZIE)

Službena web-stranica

WIZZIE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WIZZIE (WIZZIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WIZZIE (WIZZIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WIZZIE.

Provjerite WIZZIE predviđanje cijene sada!

WIZZIE u lokalnim valutama

WIZZIE (WIZZIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WIZZIE (WIZZIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WIZZIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WIZZIE (WIZZIE)

Koliko WIZZIE (WIZZIE) vrijedi danas?
Cijena WIZZIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WIZZIE u USD?
Trenutačna cijena WIZZIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WIZZIE?
Tržišna kapitalizacija za WIZZIE je $ 14.10K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WIZZIE?
Količina u optjecaju za WIZZIE je 998.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WIZZIE?
WIZZIE je postigao ATH cijenu od 0.0014336 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WIZZIE?
WIZZIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WIZZIE?
24-satni obujam trgovanja za WIZZIE je -- USD.
Hoće li WIZZIE još narasti ove godine?
WIZZIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WIZZIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
WIZZIE (WIZZIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

