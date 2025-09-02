Wizard Gang (WIZARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00234626 $ 0.00234626 $ 0.00234626 24-satna najniža cijena $ 0.00284783 $ 0.00284783 $ 0.00284783 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00234626$ 0.00234626 $ 0.00234626 24-satna najviša cijena $ 0.00284783$ 0.00284783 $ 0.00284783 Najviša cijena ikada $ 0.00760012$ 0.00760012 $ 0.00760012 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.11% Promjena cijene (1D) +10.57% Promjena cijene (7D) -20.54% Promjena cijene (7D) -20.54%

Wizard Gang (WIZARD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00281612. Tijekom protekla 24 sata, WIZARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00234626 i najviše cijene $ 0.00284783, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIZARD je $ 0.00760012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIZARD se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, +10.57% u posljednjih 24 sata i -20.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wizard Gang (WIZARD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Količina u optjecaju 999.84M 999.84M 999.84M Ukupna količina 999,837,577.562874 999,837,577.562874 999,837,577.562874

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wizard Gang je $ 2.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIZARD je 999.84M, s ukupnom količinom od 999837577.562874. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.81M.