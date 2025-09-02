Više o WIZARD

WIZARD Informacije o cijeni

WIZARD Tokenomija

WIZARD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wizard Gang Logotip

Wizard Gang Cijena (WIZARD)

Neuvršten

1 WIZARD u USD cijena uživo:

$0.00281612
$0.00281612$0.00281612
+10.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Wizard Gang (WIZARD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:23:03 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00234626
$ 0.00234626$ 0.00234626
24-satna najniža cijena
$ 0.00284783
$ 0.00284783$ 0.00284783
24-satna najviša cijena

$ 0.00234626
$ 0.00234626$ 0.00234626

$ 0.00284783
$ 0.00284783$ 0.00284783

$ 0.00760012
$ 0.00760012$ 0.00760012

$ 0
$ 0$ 0

-1.11%

+10.57%

-20.54%

-20.54%

Wizard Gang (WIZARD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00281612. Tijekom protekla 24 sata, WIZARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00234626 i najviše cijene $ 0.00284783, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIZARD je $ 0.00760012, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIZARD se promijenio za -1.11% u posljednjih sat vremena, +10.57% u posljednjih 24 sata i -20.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wizard Gang (WIZARD)

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

--
----

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

999.84M
999.84M 999.84M

999,837,577.562874
999,837,577.562874 999,837,577.562874

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wizard Gang je $ 2.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIZARD je 999.84M, s ukupnom količinom od 999837577.562874. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.81M.

Wizard Gang (WIZARD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wizard Gang u USD iznosila je $ +0.0002693.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wizard Gang u USD iznosila je $ -0.0006336650.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wizard Gang u USD iznosila je $ +0.0066194196.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wizard Gang u USD iznosila je $ +0.0014116056445518506.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002693+10.57%
30 dana$ -0.0006336650-22.50%
60 dana$ +0.0066194196+235.05%
90 dana$ +0.0014116056445518506+100.50%

Što je Wizard Gang (WIZARD)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Wizard Gang Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wizard Gang (WIZARD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wizard Gang (WIZARD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wizard Gang.

Provjerite Wizard Gang predviđanje cijene sada!

WIZARD u lokalnim valutama

Wizard Gang (WIZARD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wizard Gang (WIZARD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WIZARD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wizard Gang (WIZARD)

Koliko Wizard Gang (WIZARD) vrijedi danas?
Cijena WIZARD uživo u USD je 0.00281612 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WIZARD u USD?
Trenutačna cijena WIZARD u USD je $ 0.00281612. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wizard Gang?
Tržišna kapitalizacija za WIZARD je $ 2.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WIZARD?
Količina u optjecaju za WIZARD je 999.84M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WIZARD?
WIZARD je postigao ATH cijenu od 0.00760012 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WIZARD?
WIZARD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WIZARD?
24-satni obujam trgovanja za WIZARD je -- USD.
Hoće li WIZARD još narasti ove godine?
WIZARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WIZARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:23:03 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.