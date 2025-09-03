Wistaverse (WISTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.091306$ 0.091306 $ 0.091306 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -16.89% Promjena cijene (7D) -16.89%

Wistaverse (WISTA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WISTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WISTA je $ 0.091306, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WISTA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -16.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wistaverse (WISTA)

Tržišna kapitalizacija $ 23.81K$ 23.81K $ 23.81K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.93K$ 26.93K $ 26.93K Količina u optjecaju 37.13M 37.13M 37.13M Ukupna količina 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wistaverse je $ 23.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WISTA je 37.13M, s ukupnom količinom od 42000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.93K.