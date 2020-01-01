Winter Arc (WINTER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Winter Arc (WINTER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Winter Arc (WINTER) Informacije Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too Službena web stranica: https://winterarcsol.com/ Kupi WINTER odmah!

Winter Arc (WINTER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Winter Arc (WINTER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 847.96K $ 847.96K $ 847.96K Ukupna količina: $ 972.42M $ 972.42M $ 972.42M Količina u optjecaju: $ 972.42M $ 972.42M $ 972.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 847.96K $ 847.96K $ 847.96K Povijesni maksimum: $ 0.02920174 $ 0.02920174 $ 0.02920174 Povijesni minimum: $ 0.000045 $ 0.000045 $ 0.000045 Trenutna cijena: $ 0.00087216 $ 0.00087216 $ 0.00087216 Saznajte više o cijeni Winter Arc (WINTER)

Winter Arc (WINTER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Winter Arc (WINTER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WINTER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WINTER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WINTER tokena, istražite WINTER cijenu tokena uživo!

WINTER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WINTER? Naša WINTER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WINTER predviđanje cijene tokena odmah!

