winston spider monkey (WINSTON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) +1.29% Promjena cijene (7D) +5.81% Promjena cijene (7D) +5.81%

winston spider monkey (WINSTON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WINSTONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINSTON je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINSTON se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.29% u posljednjih 24 sata i +5.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu winston spider monkey (WINSTON)

Tržišna kapitalizacija $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.60K$ 11.60K $ 11.60K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,359,140.198877 999,359,140.198877 999,359,140.198877

Trenutačna tržišna kapitalizacija winston spider monkey je $ 11.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINSTON je 999.36M, s ukupnom količinom od 999359140.198877. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.60K.