Winnie the Poodle Logotip

Winnie the Poodle Cijena (WINNIE)

Neuvršten

1 WINNIE u USD cijena uživo:

--
----
+2.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Winnie the Poodle (WINNIE)
Winnie the Poodle (WINNIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01291401
$ 0.01291401$ 0.01291401

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+2.32%

+13.88%

+13.88%

Winnie the Poodle (WINNIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WINNIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINNIE je $ 0.01291401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINNIE se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +2.32% u posljednjih 24 sata i +13.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Winnie the Poodle (WINNIE)

$ 45.59K
$ 45.59K$ 45.59K

--
----

$ 45.59K
$ 45.59K$ 45.59K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,489.426668
999,997,489.426668 999,997,489.426668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Winnie the Poodle je $ 45.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINNIE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997489.426668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.59K.

Winnie the Poodle (WINNIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Winnie the Poodle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Winnie the Poodle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Winnie the Poodle u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Winnie the Poodle u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.32%
30 dana$ 0+26.50%
60 dana$ 0+41.85%
90 dana$ 0--

Što je Winnie the Poodle (WINNIE)

Winnie the Poodle is a charity-driven fantoken built on the Solana blockchain with the purpose of enhancing animal welfare, particularly focusing on dogs in shelters. Inspired by a real-life poodle named Winnie, this project financially aids the Joey’s Friends foundation, a well-regarded animal welfare group. By using $WINNIE tokens, supporters contribute directly to initiatives like rescuing, housing, and providing medical care for animals in need. This creates a seamless integration of digital assets with a mission to drive positive, tangible change for vulnerable dogs.

Resurs Winnie the Poodle (WINNIE)

Službena web-stranica

Winnie the Poodle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Winnie the Poodle (WINNIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Winnie the Poodle (WINNIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Winnie the Poodle.

Provjerite Winnie the Poodle predviđanje cijene sada!

WINNIE u lokalnim valutama

Winnie the Poodle (WINNIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Winnie the Poodle (WINNIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WINNIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Winnie the Poodle (WINNIE)

Koliko Winnie the Poodle (WINNIE) vrijedi danas?
Cijena WINNIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WINNIE u USD?
Trenutačna cijena WINNIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Winnie the Poodle?
Tržišna kapitalizacija za WINNIE je $ 45.59K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WINNIE?
Količina u optjecaju za WINNIE je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WINNIE?
WINNIE je postigao ATH cijenu od 0.01291401 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WINNIE?
WINNIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WINNIE?
24-satni obujam trgovanja za WINNIE je -- USD.
Hoće li WINNIE još narasti ove godine?
WINNIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WINNIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.