Winnie the Poodle (WINNIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01291401$ 0.01291401 $ 0.01291401 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.07% Promjena cijene (1D) +2.32% Promjena cijene (7D) +13.88% Promjena cijene (7D) +13.88%

Winnie the Poodle (WINNIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WINNIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINNIE je $ 0.01291401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINNIE se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +2.32% u posljednjih 24 sata i +13.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Winnie the Poodle (WINNIE)

Tržišna kapitalizacija $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.59K$ 45.59K $ 45.59K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,997,489.426668 999,997,489.426668 999,997,489.426668

Trenutačna tržišna kapitalizacija Winnie the Poodle je $ 45.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINNIE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999997489.426668. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.59K.