WINK (WINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03662896$ 0.03662896 $ 0.03662896 Najniža cijena $ 0.01212275$ 0.01212275 $ 0.01212275 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +10.41% Promjena cijene (7D) +10.41%

WINK (WINK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03241167. Tijekom protekla 24 sata, WINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WINK je $ 0.03662896, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01212275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WINK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +10.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WINK (WINK)

Tržišna kapitalizacija $ 11.95M$ 11.95M $ 11.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.41M$ 32.41M $ 32.41M Količina u optjecaju 368.70M 368.70M 368.70M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WINK je $ 11.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WINK je 368.70M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.41M.