WingRiders Cijena (WRT)
+2.24%
+7.76%
-5.82%
-5.82%
WingRiders (WRT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01794368. Tijekom protekla 24 sata, WRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01581824 i najviše cijene $ 0.01910957, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WRT je $ 0.949834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00583306.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WRT se promijenio za +2.24% u posljednjih sat vremena, +7.76% u posljednjih 24 sata i -5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija WingRiders je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WRT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WingRiders u USD iznosila je $ +0.00129246.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WingRiders u USD iznosila je $ +0.0020469970.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WingRiders u USD iznosila je $ +0.0000834327.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WingRiders u USD iznosila je $ -0.00190679338887936.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ +0.00129246
|+7.76%
|30 dana
|$ +0.0020469970
|+11.41%
|60 dana
|$ +0.0000834327
|+0.46%
|90 dana
|$ -0.00190679338887936
|-9.60%
About WingRiders Wingriders Cardano DEX offers token-to-token swap, swapping in stableswap pools, ADA auto-staking, and yield farming. The platform brings the possibility to gain rewards in 6 ways. Supports Ledger and Trezor hardware wallet integrations including direct Android connection, and is DAO-operated. What Makes WingRiders Unique? WingRiders is a Cardano DEX offering DeFi services including swapping, staking and yield farming. Aiming to be the best DEX on Cardano since inception, WingRiders is one of the top two DEXes on Cardano by TVL and volume, facilitating token to token swaps not only via ADA but across multiple Cardano tokens; WingRiders were also the first to bring stablecoins and stableswap pools to Cardano; First to integrate directly with top hardware wallet services and even more. History of WingRiders WingRiders has been live on Cardano Mainnet since April 2022. The platform went live with a direct token-to-token swap, liquidity providing, ADA auto-staking, and selected token yield farming. What’s Next for WingRiders WingRiders aims towards platform full decentralization while building partnerships with other technological projects to support Cardano's open-source world for the whole ecosystem's benefit. Users can look forward to new single and double-yield farms, Vasil-compatible version of smart contracts with v2 features resulting in faster and cheaper transactions, continuous improvements of UX/UI, and features either requested by, beneficial to, or oriented on the community. Due to the ecological problems the whole world is facing, WingRiders plans donations via an eco fund aimed at rewilding our planet. What Can WingRiders Token Be Used For? WRT, The Wingriders Governance token, can be used for DAO governance and voting, it's farmable and can be used for yield boosting of Cardano tokens on the platform via the boosting vault. With full breakdowns on all token benefits here - https://www.wingriders.com/wrt
MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!
Koliko će WingRiders (WRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WingRiders (WRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WingRiders.
Provjerite WingRiders predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike WingRiders (WRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.