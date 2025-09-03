WingRiders (WRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01581824, 24-satna najviša cijena $ 0.01910957. Najviša cijena ikada $ 0.949834. Najniža cijena $ 0.00583306. Promjena cijene (1H) +2.24%, Promjena cijene (1D) +7.76%, Promjena cijene (7D) -5.82%.

WingRiders (WRT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01794368. Tijekom protekla 24 sata, WRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01581824 i najviše cijene $ 0.01910957, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WRT je $ 0.949834, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00583306.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WRT se promijenio za +2.24% u posljednjih sat vremena, +7.76% u posljednjih 24 sata i -5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WingRiders (WRT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.79M, Količina u optjecaju 0.00, Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WingRiders je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WRT je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79M.