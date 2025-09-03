Winee3 (WNE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00000614 $ 0.00000614 $ 0.00000614 24-satna najniža cijena $ 0.00000624 $ 0.00000624 $ 0.00000624 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00000614$ 0.00000614 $ 0.00000614 24-satna najviša cijena $ 0.00000624$ 0.00000624 $ 0.00000624 Najviša cijena ikada $ 0.00182332$ 0.00182332 $ 0.00182332 Najniža cijena $ 0.00000192$ 0.00000192 $ 0.00000192 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) +13.79% Promjena cijene (7D) +13.79%

Winee3 (WNE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000062. Tijekom protekla 24 sata, WNEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000614 i najviše cijene $ 0.00000624, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WNE je $ 0.00182332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000192.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WNE se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +13.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Winee3 (WNE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.78K$ 55.78K $ 55.78K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Winee3 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WNE je 0.00, s ukupnom količinom od 9000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.78K.