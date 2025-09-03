Windoge98 (EXE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.094236 24-satna najviša cijena $ 0.098224 Najviša cijena ikada $ 2.43 Najniža cijena $ 0.07226 Promjena cijene (1H) +0.27% Promjena cijene (1D) +3.76% Promjena cijene (7D) -5.47%

Windoge98 (EXE) cijena u stvarnom vremenu je $0.097927. Tijekom protekla 24 sata, EXEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.094236 i najviše cijene $ 0.098224, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXE je $ 2.43, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07226.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXE se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +3.76% u posljednjih 24 sata i -5.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Windoge98 (EXE)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 973.89K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 9,945,058.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Windoge98 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXE je 0.00, s ukupnom količinom od 9945058.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 973.89K.