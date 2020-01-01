willy (WILLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u willy (WILLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

willy (WILLY) Informacije WILLY CTO led by ex Billy Mod Ace Ventura aka Lloyd Christmas who led Billy to 200M MCAP. Lloyd Christmas saved $Billy and hes back again. Join the TG VC to learn more. 100m is programmed. We will forge our way to becoming and established token in the crypto space. Massive marketing and networking plans to ensure its success. The $WILLY success story will go down in history with its continued unwavering success. Službena web stranica: https://willysolana.webby.fun/ Kupi WILLY odmah!

willy (WILLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za willy (WILLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Ukupna količina: $ 997.38M $ 997.38M $ 997.38M Količina u optjecaju: $ 997.38M $ 997.38M $ 997.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Povijesni maksimum: $ 0.00158377 $ 0.00158377 $ 0.00158377 Povijesni minimum: $ 0.00000715 $ 0.00000715 $ 0.00000715 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni willy (WILLY)

willy (WILLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike willy (WILLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WILLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WILLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WILLY tokena, istražite WILLY cijenu tokena uživo!

WILLY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WILLY? Naša WILLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WILLY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!