Will Be Rich (WBR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.05534 $ 0.05534 $ 0.05534 24-satna najniža cijena $ 0.055934 $ 0.055934 $ 0.055934 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.05534$ 0.05534 $ 0.05534 24-satna najviša cijena $ 0.055934$ 0.055934 $ 0.055934 Najviša cijena ikada $ 0.185162$ 0.185162 $ 0.185162 Najniža cijena $ 0.00907815$ 0.00907815 $ 0.00907815 Promjena cijene (1H) +0.25% Promjena cijene (1D) -0.20% Promjena cijene (7D) +0.34% Promjena cijene (7D) +0.34%

Will Be Rich (WBR) cijena u stvarnom vremenu je $0.055686. Tijekom protekla 24 sata, WBRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05534 i najviše cijene $ 0.055934, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBR je $ 0.185162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00907815.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBR se promijenio za +0.25% u posljednjih sat vremena, -0.20% u posljednjih 24 sata i +0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Will Be Rich (WBR)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.19M$ 222.19M $ 222.19M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Will Be Rich je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBR je 0.00, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.19M.