Wild Goat Coin (WGC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wild Goat Coin (WGC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wild Goat Coin (WGC) Informacije Wild Goat Coin (WGC) is a fixed-supply, omnichain memecoin with its primary presence on HyperEVM. It pairs Hyperliquid’s HYPE token and gold-backed stablecoins such as Tether’s XAUT0 as core liquidity, positioning itself as a ‘GOLD × HYPE Memecoin’. The project migrated to WGC V3 in April 2025 with a LayerZero OFT and Superchain ERC-20 upgrade — enabling native token transfers across 32+ blockchains. Službena web stranica: https://www.wildgoatcoin.com/ Kupi WGC odmah!

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wild Goat Coin (WGC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 414.04K $ 414.04K $ 414.04K Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 414.04K $ 414.04K $ 414.04K Povijesni maksimum: $ 0.00135352 $ 0.00135352 $ 0.00135352 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Wild Goat Coin (WGC)

Wild Goat Coin (WGC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wild Goat Coin (WGC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WGC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WGC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WGC tokena, istražite WGC cijenu tokena uživo!

WGC Predviđanje cijene

