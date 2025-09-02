Wild Goat Coin (WGC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00135352$ 0.00135352 $ 0.00135352 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) -5.03% Promjena cijene (7D) -5.03%

Wild Goat Coin (WGC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WGCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WGC je $ 0.00135352, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WGC se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wild Goat Coin (WGC)

Tržišna kapitalizacija $ 380.92K$ 380.92K $ 380.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 380.92K$ 380.92K $ 380.92K Količina u optjecaju 5.00B 5.00B 5.00B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wild Goat Coin je $ 380.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WGC je 5.00B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 380.92K.