Wild Forest Token (WF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Wild Forest Token (WF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Wild Forest Token (WF) Informacije

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

Službena web stranica:
https://playwildforest.io/
Bijela knjiga:
https://wildforest.gitbook.io/whitepaper

Wild Forest Token (WF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wild Forest Token (WF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 472.47K
$ 472.47K$ 472.47K
Ukupna količina:
$ 990.00M
$ 990.00M$ 990.00M
Količina u optjecaju:
$ 45.77M
$ 45.77M$ 45.77M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.22M
$ 10.22M$ 10.22M
Povijesni maksimum:
$ 0.079021
$ 0.079021$ 0.079021
Povijesni minimum:
$ 0.00217244
$ 0.00217244$ 0.00217244
Trenutna cijena:
$ 0.01032296
$ 0.01032296$ 0.01032296

Wild Forest Token (WF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Wild Forest Token (WF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj WF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja WF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku WF tokena, istražite WF cijenu tokena uživo!

WF Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide WF? Naša WF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.