Wild Forest Token Cijena (WF)

1 WF u USD cijena uživo:

$0.01027176
-1.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wild Forest Token (WF)
Wild Forest Token (WF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00994654
24-satna najniža cijena
$ 0.01048774
24-satna najviša cijena

$ 0.00994654
$ 0.01048774
$ 0.079021
$ 0.00217244
-1.16%

-2.02%

-13.52%

-13.52%

Wild Forest Token (WF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01025407. Tijekom protekla 24 sata, WFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00994654 i najviše cijene $ 0.01048774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WF je $ 0.079021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00217244.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WF se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i -13.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wild Forest Token (WF)

$ 470.13K
--
$ 10.17M
45.77M
989,999,998.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wild Forest Token je $ 470.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WF je 45.77M, s ukupnom količinom od 989999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.17M.

Wild Forest Token (WF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wild Forest Token u USD iznosila je $ -0.00021238063423841.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wild Forest Token u USD iznosila je $ +0.0020404984.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wild Forest Token u USD iznosila je $ +0.0328892025.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wild Forest Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00021238063423841-2.02%
30 dana$ +0.0020404984+19.90%
60 dana$ +0.0328892025+320.74%
90 dana$ 0--

Što je Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Wild Forest Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wild Forest Token (WF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wild Forest Token (WF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wild Forest Token.

Provjerite Wild Forest Token predviđanje cijene sada!

WF u lokalnim valutama

Wild Forest Token (WF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wild Forest Token (WF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wild Forest Token (WF)

Koliko Wild Forest Token (WF) vrijedi danas?
Cijena WF uživo u USD je 0.01025407 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WF u USD?
Trenutačna cijena WF u USD je $ 0.01025407. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wild Forest Token?
Tržišna kapitalizacija za WF je $ 470.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WF?
Količina u optjecaju za WF je 45.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WF?
WF je postigao ATH cijenu od 0.079021 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WF?
WF je vidio ATL cijenu od 0.00217244 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WF?
24-satni obujam trgovanja za WF je -- USD.
Hoće li WF još narasti ove godine?
WF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.