Wild Forest Token (WF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00994654 $ 0.00994654 $ 0.00994654 24-satna najniža cijena $ 0.01048774 $ 0.01048774 $ 0.01048774 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00994654$ 0.00994654 $ 0.00994654 24-satna najviša cijena $ 0.01048774$ 0.01048774 $ 0.01048774 Najviša cijena ikada $ 0.079021$ 0.079021 $ 0.079021 Najniža cijena $ 0.00217244$ 0.00217244 $ 0.00217244 Promjena cijene (1H) -1.16% Promjena cijene (1D) -2.02% Promjena cijene (7D) -13.52% Promjena cijene (7D) -13.52%

Wild Forest Token (WF) cijena u stvarnom vremenu je $0.01025407. Tijekom protekla 24 sata, WFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00994654 i najviše cijene $ 0.01048774, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WF je $ 0.079021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00217244.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WF se promijenio za -1.16% u posljednjih sat vremena, -2.02% u posljednjih 24 sata i -13.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wild Forest Token (WF)

Tržišna kapitalizacija $ 470.13K$ 470.13K $ 470.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.17M$ 10.17M $ 10.17M Količina u optjecaju 45.77M 45.77M 45.77M Ukupna količina 989,999,998.0 989,999,998.0 989,999,998.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wild Forest Token je $ 470.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WF je 45.77M, s ukupnom količinom od 989999998.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.17M.