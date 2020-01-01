Wigl (WIGL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wigl (WIGL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wigl (WIGL) Informacije Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Službena web stranica: https://wigl.fr/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1GrVJ9kBigCg5NS4HBdFbYjH1uaMEI5qe/view

Wigl (WIGL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wigl (WIGL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ukupna količina: $ 253.09M $ 253.09M $ 253.09M Količina u optjecaju: $ 17.56M $ 17.56M $ 17.56M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.16M $ 21.16M $ 21.16M Povijesni maksimum: $ 0.116832 $ 0.116832 $ 0.116832 Povijesni minimum: $ 0.058411 $ 0.058411 $ 0.058411 Trenutna cijena: $ 0.083634 $ 0.083634 $ 0.083634 Saznajte više o cijeni Wigl (WIGL)

Wigl (WIGL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wigl (WIGL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIGL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIGL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIGL tokena, istražite WIGL cijenu tokena uživo!

WIGL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WIGL? Naša WIGL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

