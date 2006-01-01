WIFLAMA COIN (WFLM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WIFLAMA COIN (WFLM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WIFLAMA COIN (WFLM) Informacije $WFLM, the latest addition to the vibrant world of memecoins, is making waves on the Solana network, promising to be the next big thing in the cryptocurrency space. Our project kicks off by showcasing its full potential for innovation, introducing a groundbreaking idea to benefit investors who have suffered losses with memecoin projects, through $WFLM airdrops. Službena web stranica: https://www.wiflamacoin.com/ Bijela knjiga: https://www.wiflamacoin.com/ Kupi WFLM odmah!

WIFLAMA COIN (WFLM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WIFLAMA COIN (WFLM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.30K $ 12.30K $ 12.30K Povijesni maksimum: $ 0.01613187 $ 0.01613187 $ 0.01613187 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0000123 $ 0.0000123 $ 0.0000123 Saznajte više o cijeni WIFLAMA COIN (WFLM)

WIFLAMA COIN (WFLM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WIFLAMA COIN (WFLM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WFLM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WFLM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WFLM tokena, istražite WFLM cijenu tokena uživo!

WFLM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WFLM? Naša WFLM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WFLM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!