WiFi Map Logotip

WiFi Map Cijena (WIFI)

Neuvršten

1 WIFI u USD cijena uživo:

$0.00633794
$0.00633794
-38.90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena WiFi Map (WIFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:02 (UTC+8)

WiFi Map (WIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0057829
$ 0.0057829
24-satna najniža cijena
$ 0.01248805
$ 0.01248805
24-satna najviša cijena

$ 0.0057829
$ 0.0057829

$ 0.01248805
$ 0.01248805

$ 0.499973
$ 0.499973

$ 0.00250922
$ 0.00250922

+1.44%

-38.90%

+100.53%

+100.53%

WiFi Map (WIFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00633794. Tijekom protekla 24 sata, WIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0057829 i najviše cijene $ 0.01248805, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIFI je $ 0.499973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00250922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIFI se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, -38.90% u posljednjih 24 sata i +100.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WiFi Map (WIFI)

$ 3.73M
$ 3.73M

--
--

$ 6.34M
$ 6.34M

589.21M
589.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WiFi Map je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFI je 589.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.34M.

WiFi Map (WIFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz WiFi Map u USD iznosila je $ -0.00403677319715539.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz WiFi Map u USD iznosila je $ +0.0028687741.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz WiFi Map u USD iznosila je $ +0.0058300010.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz WiFi Map u USD iznosila je $ +0.000538939025231837.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00403677319715539-38.90%
30 dana$ +0.0028687741+45.26%
60 dana$ +0.0058300010+91.99%
90 dana$ +0.000538939025231837+9.29%

Što je WiFi Map (WIFI)

WiFi Map is a super app with the core asset of a community-driven decentralized wireless network that incorporates a database of 4.5 billion WiFi hotspots. We have achieved great success in Web2 space, reaching 150,000,000 million users, MAU 3,000,000 million and DAU 300,000 users, and are now ready to revolutionize the Web3 space with the vision of becoming a global virtual network operator. We are a live product that is on the market already for 8 years. More details on the App: - $WIFI and in-app wallet. An ERC-20 token on the Polygon network and the currency underpinning the entire WiFi Map ecosystem. $WIFI will be stored on the proprietary in-app wallet as well as third-party wallets. There will be a 20%-40% discount available for redeeming services via the token inside the app, in addition to lockup and staking rewards. Furthermore, the tokenization of the platform will bring redeemable rewards for those who rise up through the ranks of the leaderboard and create further incentives for community members to contribute to the platform by adding hotspots, verifying credentials and running speed tests. - Participate-to-earn: earn tokens for adding hotspots, verifying credentials, and running speed tests - Beneficial terms for partner services: enjoy special terms when accessing partner services including power banks. - Tripping: leave $WIFI tokens as a gesture of thanks to the person who added your favorite hotspot. - eSIM cashback: when you purchase eSIM data, you’ll receive 3–5% instant cashback in $WIFI tokens. When you redeem $WIFI tokens for eSIM data, you’ll receive a 15–20% token cashback reward. - Hold-to-earn: hold $WIFI in your in-app wallet to earn eSIM data. - WiFi Map DAO: 10% of all redeemed $WIFI flows into a DAO, where the WiFi Map community can decide on the best way to grow the ecosystem.

WiFi Map Predviđanje cijene (USD)

Koliko će WiFi Map (WIFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših WiFi Map (WIFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za WiFi Map.

Provjerite WiFi Map predviđanje cijene sada!

WIFI u lokalnim valutama

WiFi Map (WIFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike WiFi Map (WIFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WIFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o WiFi Map (WIFI)

Koliko WiFi Map (WIFI) vrijedi danas?
Cijena WIFI uživo u USD je 0.00633794 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WIFI u USD?
Trenutačna cijena WIFI u USD je $ 0.00633794. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija WiFi Map?
Tržišna kapitalizacija za WIFI je $ 3.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WIFI?
Količina u optjecaju za WIFI je 589.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WIFI?
WIFI je postigao ATH cijenu od 0.499973 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WIFI?
WIFI je vidio ATL cijenu od 0.00250922 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WIFI?
24-satni obujam trgovanja za WIFI je -- USD.
Hoće li WIFI još narasti ove godine?
WIFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WIFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:11:02 (UTC+8)

