WiFi Map (WIFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0057829 24-satna najniža cijena $ 0.01248805 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.499973 Najniža cijena $ 0.00250922 Promjena cijene (1H) +1.44% Promjena cijene (1D) -38.90% Promjena cijene (7D) +100.53%

WiFi Map (WIFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00633794. Tijekom protekla 24 sata, WIFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0057829 i najviše cijene $ 0.01248805, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIFI je $ 0.499973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00250922.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIFI se promijenio za +1.44% u posljednjih sat vremena, -38.90% u posljednjih 24 sata i +100.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WiFi Map (WIFI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.73M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.34M Količina u optjecaju 589.21M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WiFi Map je $ 3.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFI je 589.21M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.34M.