Wifejak (WIFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00074861 $ 0.00074861 $ 0.00074861 24-satna najniža cijena $ 0.00079385 $ 0.00079385 $ 0.00079385 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00074861$ 0.00074861 $ 0.00074861 24-satna najviša cijena $ 0.00079385$ 0.00079385 $ 0.00079385 Najviša cijena ikada $ 0.0224714$ 0.0224714 $ 0.0224714 Najniža cijena $ 0.00013069$ 0.00013069 $ 0.00013069 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) +0.73% Promjena cijene (7D) +20.67% Promjena cijene (7D) +20.67%

Wifejak (WIFE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00078425. Tijekom protekla 24 sata, WIFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00074861 i najviše cijene $ 0.00079385, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIFE je $ 0.0224714, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00013069.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIFE se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, +0.73% u posljednjih 24 sata i +20.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wifejak (WIFE)

Tržišna kapitalizacija $ 784.25K$ 784.25K $ 784.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 784.25K$ 784.25K $ 784.25K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,485.0 999,999,485.0 999,999,485.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wifejak je $ 784.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999485.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 784.25K.