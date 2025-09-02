Wife Changing Money (WIFE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00101979$ 0.00101979 $ 0.00101979 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.06% Promjena cijene (1D) -2.04% Promjena cijene (7D) +10.67% Promjena cijene (7D) +10.67%

Wife Changing Money (WIFE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WIFEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIFE je $ 0.00101979, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIFE se promijenio za +1.06% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i +10.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wife Changing Money (WIFE)

Tržišna kapitalizacija $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.64K$ 44.64K $ 44.64K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wife Changing Money je $ 44.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIFE je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.64K.