WIDI (WIDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00180982 24-satna najviša cijena $ 0.00198755 Najviša cijena ikada $ 0.00475464 Najniža cijena $ 0.00141021 Promjena cijene (1H) -8.92% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) -12.45%

WIDI (WIDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00179959. Tijekom protekla 24 sata, WIDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00180982 i najviše cijene $ 0.00198755, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIDI je $ 0.00475464, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00141021.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIDI se promijenio za -8.92% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -12.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WIDI (WIDI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.81M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.81M Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija WIDI je $ 1.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIDI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.81M.