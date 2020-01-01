WickedBet Casino (WIK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u WickedBet Casino (WIK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

WickedBet Casino (WIK) Informacije Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Službena web stranica: https://www.wickedbet.com Bijela knjiga: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics

WickedBet Casino (WIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za WickedBet Casino (WIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 128.50K $ 128.50K $ 128.50K Ukupna količina: $ 69.45M $ 69.45M $ 69.45M Količina u optjecaju: $ 34.90M $ 34.90M $ 34.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 255.69K $ 255.69K $ 255.69K Povijesni maksimum: $ 0.211205 $ 0.211205 $ 0.211205 Povijesni minimum: $ 0.00307217 $ 0.00307217 $ 0.00307217 Trenutna cijena: $ 0.00368237 $ 0.00368237 $ 0.00368237 Saznajte više o cijeni WickedBet Casino (WIK)

WickedBet Casino (WIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike WickedBet Casino (WIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WIK tokena, istražite WIK cijenu tokena uživo!

