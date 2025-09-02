WickedBet Casino (WIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.211205$ 0.211205 $ 0.211205 Najniža cijena $ 0.00307217$ 0.00307217 $ 0.00307217 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.38% Promjena cijene (7D) +1.38%

WickedBet Casino (WIK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00386892. Tijekom protekla 24 sata, WIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIK je $ 0.211205, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00307217.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WickedBet Casino (WIK)

Tržišna kapitalizacija $ 135.41K$ 135.41K $ 135.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 268.69K$ 268.69K $ 268.69K Količina u optjecaju 35.00M 35.00M 35.00M Ukupna količina 69,447,000.71716164 69,447,000.71716164 69,447,000.71716164

Trenutačna tržišna kapitalizacija WickedBet Casino je $ 135.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIK je 35.00M, s ukupnom količinom od 69447000.71716164. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 268.69K.