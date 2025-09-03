WibWob (WIBWOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.01022897
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) +0.07%
Promjena cijene (1D) +1.54%
Promjena cijene (7D) -10.36%

WibWob (WIBWOB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WIBWOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WIBWOB je $ 0.01022897, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WIBWOB se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i -10.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WibWob (WIBWOB)

Tržišna kapitalizacija $ 26.30K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.30K
Količina u optjecaju 982.45M
Ukupna količina 982,452,768.76443

Trenutačna tržišna kapitalizacija WibWob je $ 26.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WIBWOB je 982.45M, s ukupnom količinom od 982452768.76443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.30K.