Whyyoutouzhele (LI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00127736 $ 0.00127736 $ 0.00127736 24-satna najniža cijena $ 0.00133953 $ 0.00133953 $ 0.00133953 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00127736$ 0.00127736 $ 0.00127736 24-satna najviša cijena $ 0.00133953$ 0.00133953 $ 0.00133953 Najviša cijena ikada $ 0.0054183$ 0.0054183 $ 0.0054183 Najniža cijena $ 0.00103515$ 0.00103515 $ 0.00103515 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) +1.30% Promjena cijene (7D) +0.33% Promjena cijene (7D) +0.33%

Whyyoutouzhele (LI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00132608. Tijekom protekla 24 sata, LItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00127736 i najviše cijene $ 0.00133953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LI je $ 0.0054183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LI se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +1.30% u posljednjih 24 sata i +0.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whyyoutouzhele (LI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,932,254.633784 999,932,254.633784 999,932,254.633784

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whyyoutouzhele je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LI je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932254.633784. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.