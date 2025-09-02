Više o LI

Whyyoutouzhele Logotip

Whyyoutouzhele Cijena (LI)

Neuvršten

1 LI u USD cijena uživo:

$0.00132609
+1.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Whyyoutouzhele (LI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:22:35 (UTC+8)

Whyyoutouzhele (LI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00127736
24-satna najniža cijena
$ 0.00133953
24-satna najviša cijena

$ 0.00127736
$ 0.00133953
$ 0.0054183
$ 0.00103515
-0.51%

+1.30%

+0.33%

+0.33%

Whyyoutouzhele (LI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00132608. Tijekom protekla 24 sata, LItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00127736 i najviše cijene $ 0.00133953, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LI je $ 0.0054183, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00103515.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LI se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, +1.30% u posljednjih 24 sata i +0.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whyyoutouzhele (LI)

$ 1.33M
--
$ 1.33M
999.93M
999,932,254.633784
Trenutačna tržišna kapitalizacija Whyyoutouzhele je $ 1.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LI je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932254.633784. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.33M.

Whyyoutouzhele (LI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Whyyoutouzhele u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Whyyoutouzhele u USD iznosila je $ +0.0000229683.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Whyyoutouzhele u USD iznosila je $ -0.0001712844.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Whyyoutouzhele u USD iznosila je $ -0.000764359966899636.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.30%
30 dana$ +0.0000229683+1.73%
60 dana$ -0.0001712844-12.91%
90 dana$ -0.000764359966899636-36.56%

Što je Whyyoutouzhele (LI)

The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Whyyoutouzhele Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Whyyoutouzhele (LI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Whyyoutouzhele (LI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Whyyoutouzhele.

Provjerite Whyyoutouzhele predviđanje cijene sada!

LI u lokalnim valutama

Whyyoutouzhele (LI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Whyyoutouzhele (LI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Whyyoutouzhele (LI)

Koliko Whyyoutouzhele (LI) vrijedi danas?
Cijena LI uživo u USD je 0.00132608 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LI u USD?
Trenutačna cijena LI u USD je $ 0.00132608. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Whyyoutouzhele?
Tržišna kapitalizacija za LI je $ 1.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LI?
Količina u optjecaju za LI je 999.93M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LI?
LI je postigao ATH cijenu od 0.0054183 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LI?
LI je vidio ATL cijenu od 0.00103515 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LI?
24-satni obujam trgovanja za LI je -- USD.
Hoće li LI još narasti ove godine?
LI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
