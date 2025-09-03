Whitecoin (XWC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Whitecoin (XWC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01014321. Tijekom protekla 24 sata, XWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XWC je $ 2.62, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XWC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Whitecoin (XWC)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.12M$ 9.12M $ 9.12M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 899,197,660.0 899,197,660.0 899,197,660.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Whitecoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XWC je 0.00, s ukupnom količinom od 899197660.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.12M.