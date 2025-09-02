White Whale (WHALE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.265862$ 0.265862 $ 0.265862 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) +0.08% Promjena cijene (7D) -1.78% Promjena cijene (7D) -1.78%

White Whale (WHALE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WHALEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WHALE je $ 0.265862, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WHALE se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, +0.08% u posljednjih 24 sata i -1.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Whale (WHALE)

Tržišna kapitalizacija $ 161.99K$ 161.99K $ 161.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 171.21K$ 171.21K $ 171.21K Količina u optjecaju 658.78M 658.78M 658.78M Ukupna količina 696,290,444.958526 696,290,444.958526 696,290,444.958526

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Whale je $ 161.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WHALE je 658.78M, s ukupnom količinom od 696290444.958526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 171.21K.