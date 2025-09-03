Više o ERMINE

White Mountain Ermine Logotip

White Mountain Ermine Cijena (ERMINE)

Neuvršten

1 ERMINE u USD cijena uživo:

--
----
+3.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena White Mountain Ermine (ERMINE)
White Mountain Ermine (ERMINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.42%

+9.94%

+9.94%

White Mountain Ermine (ERMINE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ERMINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERMINE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERMINE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.42% u posljednjih 24 sata i +9.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Mountain Ermine (ERMINE)

$ 9.74K
$ 9.74K$ 9.74K

--
----

$ 9.74K
$ 9.74K$ 9.74K

999.46M
999.46M 999.46M

999,464,851.730259
999,464,851.730259 999,464,851.730259

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Mountain Ermine je $ 9.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERMINE je 999.46M, s ukupnom količinom od 999464851.730259. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.74K.

White Mountain Ermine (ERMINE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz White Mountain Ermine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz White Mountain Ermine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz White Mountain Ermine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz White Mountain Ermine u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.42%
30 dana$ 0+19.40%
60 dana$ 0+26.08%
90 dana$ 0--

Što je White Mountain Ermine (ERMINE)

White Mountain Ermine is a charming ermine living in the snowy peaks of the Rocky Mountains. Known for her sleek, glossy white coat and bright, curious eyes, she has captured the hearts of many wildlife enthusiasts. In January 2025, this white ermine rose to fame as an Internet sensation when photos and videos of her frolicking in the snow went viral. Beloved for her playful demeanor, graceful movements, and adorable expressions, White Mountain Ermine has become a symbol of winter’s enchanting beauty.

Resurs White Mountain Ermine (ERMINE)

Službena web-stranica

White Mountain Ermine Predviđanje cijene (USD)

Koliko će White Mountain Ermine (ERMINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših White Mountain Ermine (ERMINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za White Mountain Ermine.

Provjerite White Mountain Ermine predviđanje cijene sada!

ERMINE u lokalnim valutama

White Mountain Ermine (ERMINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike White Mountain Ermine (ERMINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ERMINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o White Mountain Ermine (ERMINE)

Koliko White Mountain Ermine (ERMINE) vrijedi danas?
Cijena ERMINE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ERMINE u USD?
Trenutačna cijena ERMINE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija White Mountain Ermine?
Tržišna kapitalizacija za ERMINE je $ 9.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ERMINE?
Količina u optjecaju za ERMINE je 999.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ERMINE?
ERMINE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ERMINE?
ERMINE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ERMINE?
24-satni obujam trgovanja za ERMINE je -- USD.
Hoće li ERMINE još narasti ove godine?
ERMINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ERMINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.