White Monster (WMSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.34% Promjena cijene (1D) -0.33% Promjena cijene (7D) -4.02% Promjena cijene (7D) -4.02%

White Monster (WMSTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WMSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMSTER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMSTER se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Monster (WMSTER)

Tržišna kapitalizacija $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Količina u optjecaju 799.98B 799.98B 799.98B Ukupna količina 799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Monster je $ 58.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMSTER je 799.98B, s ukupnom količinom od 799975411738.1162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.08K.