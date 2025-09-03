Više o WMSTER

White Monster Logotip

White Monster Cijena (WMSTER)

Neuvršten

1 WMSTER u USD cijena uživo:

--
----
-0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena White Monster (WMSTER)
White Monster (WMSTER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-0.33%

-4.02%

-4.02%

White Monster (WMSTER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, WMSTERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WMSTER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WMSTER se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.33% u posljednjih 24 sata i -4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Monster (WMSTER)

$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K

--
----

$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K

799.98B
799.98B 799.98B

799,975,411,738.1162
799,975,411,738.1162 799,975,411,738.1162

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Monster je $ 58.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WMSTER je 799.98B, s ukupnom količinom od 799975411738.1162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.08K.

White Monster (WMSTER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz White Monster u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz White Monster u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz White Monster u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz White Monster u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.33%
30 dana$ 0+2.48%
60 dana$ 0+28.73%
90 dana$ 0--

Što je White Monster (WMSTER)

White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs White Monster (WMSTER)

Službena web-stranica

White Monster Predviđanje cijene (USD)

Koliko će White Monster (WMSTER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših White Monster (WMSTER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za White Monster.

Provjerite White Monster predviđanje cijene sada!

WMSTER u lokalnim valutama

White Monster (WMSTER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike White Monster (WMSTER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WMSTER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o White Monster (WMSTER)

Koliko White Monster (WMSTER) vrijedi danas?
Cijena WMSTER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WMSTER u USD?
Trenutačna cijena WMSTER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija White Monster?
Tržišna kapitalizacija za WMSTER je $ 58.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WMSTER?
Količina u optjecaju za WMSTER je 799.98B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WMSTER?
WMSTER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WMSTER?
WMSTER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WMSTER?
24-satni obujam trgovanja za WMSTER je -- USD.
Hoće li WMSTER još narasti ove godine?
WMSTER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WMSTER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.