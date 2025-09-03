White Lotus (LOTUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 24-satna najniža cijena $ 1.089 $ 1.089 $ 1.089 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 24-satna najviša cijena $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 Najviša cijena ikada $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Najniža cijena $ 0.378476$ 0.378476 $ 0.378476 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +1.39% Promjena cijene (7D) -0.97% Promjena cijene (7D) -0.97%

White Lotus (LOTUS) cijena u stvarnom vremenu je $1.088. Tijekom protekla 24 sata, LOTUStrgovalo je između najniže cijene $ 1.073 i najviše cijene $ 1.089, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LOTUS je $ 1.23, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.378476.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LOTUS se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +1.39% u posljednjih 24 sata i -0.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu White Lotus (LOTUS)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.50M$ 32.50M $ 32.50M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 29,910,731.282742 29,910,731.282742 29,910,731.282742

Trenutačna tržišna kapitalizacija White Lotus je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LOTUS je 0.00, s ukupnom količinom od 29910731.282742. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.50M.